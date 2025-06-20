Бельгійський король Філіп несподівано заговорив про своє зречення престолу на користь дочки принцеси Єлизавети

Принцеса Єлизавета і король Філіп / © Getty Images

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65-річний король Філіп торкнувся цієї теми в новому інтерв’ю, опублікованому The Belgian Monarchy. Палац пояснив, що монарх відповів на 30 питань, вибраних із 2614 відеозвернень, відправлених у його день народження 15 квітня, включаючи питання про те, коли він може зректися престолу.

«Король відступає, але не йде у відставку», — так відповів на це запитання король Філіп. Я продовжу працювати на благо Бельгії і маю дати своїй дочці час насолодитися своєю юністю, розвинути себе і побачити світ. Я підтримую її в цьому на 100 відсотків і зроблю все можливе, щоб дати їй стільки часу, скільки їй потрібно», — додав монарх, пише hola.com.

Король Філіп, принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Getty Images

Добровільне зречення престолу мало прецедент у Бельгії: король Філіп зійшов на престол 2013 року у віці 53 років після того, як його батько, король Альберт II, зрікся престолу у віці 79 років через проблеми зі здоров’ям. Раніше дід короля Філіпа, король Леопольд III, також зрікся престолу 1951 року на тлі політичної кризи, щоб захистити монархію.

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Нагадаємо, старшій дочці короля Філіпа та королеви Матильди — принцесі Єлизаветі зараз 23 роки. 2024 року вона закінчила Оксфордський університет у Великій Британії, отримавши ступінь з історії та політики. Зараз вона навчається у Гарвардському університеті у США та увійде в історію як перша жінка-монархиня Бельгії.

© Getty Images

1991 року, за десятиліття до народження Єлизавети, Бельгія ввела абсолютне первородство за допомогою нового акту про престолонаслідування, поклавши край багатовіковому первородству з перевагою чоловіків. Це означало, що сини більше не випереджатимуть своїх сестер у лінії престолонаслідування.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images