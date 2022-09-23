Бере бика за роги: герцогиня Меган запросила аудієнцію у короля Чарльза III

Герцогиня Сассекська, яка стверджувала у своєму інтерв'ю виданню The Cut про те, що стосунки її чоловіка Гаррі з батьком Чарльзом "остаточно втрачені", тепер запросила аудієнцію у короля, щоби все виправити.

Як стверджують королівські джерела, Меган, герцогиня Сассекська попросила про зустріч віч-на-віч з королем Чарльзом III, який зараз перебуває у Шотландії, щоб усунути розбіжності перед її від'їздом до Каліфорнії з Гаррі після похорону королеви Єлизавети II, пише Daily Mail.

Ніл Шон, кореспондент розважальних програм на NBC News, MSNBC та Access Hollywood, розповів, що він чув від "дуже хорошого джерела", що Меган надіслала листа з проханням про особисту розмову з королем.

Нібито герцогиня бажає прояснити ситуацію до того, як вони з Гаррі вирушать до Каліфорнії до своїх дітей. Ймовірно, йдеться не стільки про стосунки Гаррі та Чарльза, скільки про титули принца та принцеси для дітей пари.

Принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

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"Це була б можливість прояснити ситуацію, відокремити добро від зла і пояснити деякі причини того, що вони робили протягом останніх двох років. Знаєте, ви повинні захоплюватися самовпевненістю Меган, що б ви не думали", — заявляє Шон.

У тому, що Меган чудово знає, чого хоче, ми й не сумнівалися. Навіть принц Гаррі напередодні їхнього весілля говорив: "Що Меган хоче, те Меган отримує". Питання лише в тому, чи відповість король?

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що вже відома передбачувана дата коронації короля Чарльза III.

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