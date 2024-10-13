Бере із собою лікарів та запас крові: що ще відомо про закордонний тур короля Чарльза

Король Чарльз і королева Камілла готуються вирушити в тур, і команда монарха ретельно до нього готується.

Королівське подружжя поїде в тур Австралією та Самоа, і командою Чарльза розробляються плани медичного обслуговування короля, якому лікарі дозволили перервати лікування від раку під час цієї поїздки.

Повідомляється, що король Чарльз візьме із собою двох лікарів та запас власної крові. Команда лікарів буде напоготові у будь-який час дня та ночі під час туру, що триватиме з 18 по 26 жовтня.

Відомо, що монарх припиняє своє лікування хіміотерапією до повернення до Великої Британії. За даними журналу Ok!, медичні заходи, вжиті для поїздки короля Чарльза за кордон, "такі самі, як і заходи, що вживалися для покійної королеви", яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років. Мається на увазі, що королева також завжди возила із собою у закордонні поїздки запас крові на випадок, якщо їй терміново знадобиться переливання.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Під час перебування короля та королеви в Австралії вони відвідають кілька публічних заходів, проте, як повідомляється, вечірніх заходів не буде, за винятком однієї державної вечері.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше цього тижня стало відомо, що Чарльз відмінив іншу поїздку за кордон і стало відомо через що.

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