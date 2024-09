Бере приклад із Чарльза: королева Камілла стала носити один особливий браслет

Ми помітили, що вже тричі цього тижня 77-річна королева носила браслет із синьої нитки з кількома синіми та білими намистинами на лівому зап'ясті. Вперше Її Величність продемонструвала аксесуар на відкритті онкологічного центру Дайсона у Королівській об'єднаній лікарні у Баті.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Потім у ньому ж з'явилася на прийомі в Сент-Джеймському палаці в Лондоні з нагоди 70-річчя Book Aid International.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А 5 вересня з ним приїхала до танцювального центру Mulryan при Англійському національному балеті в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівські шанувальники припускають, що Камілла носить "браслет дружби", як і її чоловік король Чарльз. Монарху браслет подарувала онука – принцеса Шарлотта. Такий самий носить її старший брат принц Джордж.

Нагадаємо, що Шарлотта є прихильницею співачки Тейлор Свіфт і цього літа разом із батьком та братом ходила на її концерт у Лондоні. А браслет дружби став тісно асоціюватися зі Свіфт починаючи від 2022 року і пережив сплеск популярності, адже артистка випустила пісню You're on Your Own, Kid, в якій є рядки "Так що роби браслети дружби, живи в моменті". Тепер шанувальники співачки роблять самі браслети, щоб дарувати або обмінюватися ними на її концертах. Не раз із ними на сцену виходила й сама Тейлор.

Браслет дружби королеви Камілли / Фото: Getty Images

Королева Камілла, схоже, приєдналася до короля Чарльза та його онуків і вирішила теж носити "браслет дружби".

