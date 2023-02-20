Бере приклад із Чарльза: принцеса Уельська перешила сукню для світського виходу, щоб не купувати нову

Принцеса Уельська для вчорашнього виходу на церемонію BAFTA обрала вбрання, яке дуже нагадує іншу сукню Кетрін, в якій вона вже з'являлася на цьому заході.

41-річна принцеса одягла вчора сукню від свого улюбленого бренду Alexander McQueen, яку вона доповнила довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo за 1550 доларів та золотими туфлями Aquazzura за 750 доларів. Вечірній образ Її Високості доповнювали сережки від бренду Zara.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Цей образ був дуже схожий на той, у якому Кейт приїжджала на церемонію BAFTA 2019 року. Тоді на ній теж була біла сукня на одне плече від Alexander McQueen, до сукні були підібрані туфлі Jimmy Choo зі стразами, маленький білий клатч від Alexander McQueen, діамантовий браслет королеви Єлизавети II і сережки з особистої скриньки принцеси Діани.

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2019 року / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2019 року / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2019 року / Фото: Associated Press

Сукні неймовірно схожі і, швидше за все, Кейт просто попросила дизайнерів бренду перешити її вбрання 2019-го року, додавши до нього інший аксесуар на плече і підібрала високі чорні рукавички від Cornelia James, улюбленої швачки покійної королеви Єлизавети II.

Два образи принцеси Уельської з BAFTA

Образ мав інакший вигляд і водночас принцесі Уельській не довелося витрачатися на нову сукню. Мабуть, Кетрін слідує прикладу короля Чарльза III, який славиться тим, що любить носити старі речі, перешивати їх і реконструювати аби тільки не викидати і не засмічувати планету.

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