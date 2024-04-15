Бере приклад із чоловіка: королева Камілла неодноразово одягала свою весільну сукню

У квітні 2024 року королева Камілла та король Чарльз III відсвяткували дев'ятнадцяту річницю від дня свого весілля.

Ми вже розповідали, що в день весілля Камілла змінила два вбрання. На цивільній церемонії вона з'явилася в лаконічній молочно-білій сукні прямого силуету і пальті до тону від Робінсона Валентайна, і капелюсі від улюбленого ірландського капелюшного майстра Філіпа Трейсі. Аксесуар був кремового кольору з французьким мереживом, прикрашений трьома страусовими пір'ями і квіткою.

Принц Чарльз та його дружина Камілла у день свого весілля, 9 квітня 2005 року / Фото: Getty Images

А на службі благословення у каплиці Святого Георгія у Віндзорі була у сукні-пальті блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна та у незвичайному капелюсі, який теж створив Філіп Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці.

Весілля Чарльза та Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

Через два роки у своїй білій сукні та пальті з весілля Камілла з'явилася на заході в Уельсі.

Королева Камілла в Уельсі, 2007 рік / Фото: Getty Images

У червні 2007 року разом з Чарльзом, королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом вони відвідали Національний музей Уельсу в Кардіффі. Вже тоді Камілла демонструвала своє ставлення до стійкої моди, публічно демонструючи, що одяг не повинен бути одноразовим.

Король Чарльз III, до речі, теж любить носити костюми та пальта, яким вже багато років, але вони чудово збереглися.

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