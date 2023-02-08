Бере приклад із чоловіка: королева Камілла одягла старе пальто на новий захід

Король Чарльз III та королева Камілла сьогодні відвідують Брік-лейн у східній частині Лондона. Королівське подружжя прибуло, щоб зустрітися з представниками благодійних організацій та підприємств.

Також король та королева зустрілися з особами, які брали участь в антирасистському русі 60-х та 70-х років. Камілла виглядала чудово в білому пальті від Fiona Clare, яке раніше вже одягала на різдвяний концерт принцеси Уельської.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під ним виднілася сукня, здається, у звіриний принт і взута королева була у високі чоботи із замші. На грудях у королеви була срібна брошка, Камілла була в шкіряних рукавичках з гарним укладанням та макіяжем, а у вухах у неї сяяли перлинні сережки.

Каміллу і короля Чарльза вітали танцюристи і натовп людей. Монарх був у гарному настрої і був одягнений у темне пальто, сині штани, світлу смугасту сорочку і взутий у ідеально начищені лаковані туфлі.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Традиційно ми побачили, як король садить дерево.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні король матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, який зараз якраз перебуває з офіційним візитом у Великій Британії і вже зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступив у британському парламенті.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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