Бере приклад із королеви Максими: принцеса Лаурентін у яскравому луку приїхала на зустріч із дітьми

56-річна дружина принца Костянтина, брата короля Віллема-Олександра, днями відвідала початкову школу De Notenkraker, щоб прочитати дітям книжку "Maximiliaan Modderman geeft een Feestje" у Гоогвліті.

Принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

На зустріч принцеса прибула в рожевій блузці з вирізом "човник" і штанях до тону, а також підібрала туфлі зі зміїної шкіри на платформі та підборах теж яскравого відтінку. Лук Лаурентін доповнила хусткою в принт, який накинула на шию, двокольоровими сережками-кільцями, яскравим манікюром та перстнем із синім каменем на пальці. У неї також було лаконічне укладання та макіяж.

Нагадаємо, королева Максима дуже любить виходити на публіку у яскравих луках. Хоча днями продемонструвала відносно скромний образ в оливково-сірому відтінку. 25 січня королева відвідала організацію, яка опікується проблемами психічного здоров'я молодих людей в Утрехті.

Принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

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