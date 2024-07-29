Бере приклад із королеви: названо найнеулюбніший колір одягу принцеси Кейт

Королева Єлизавета II була дуже яскравою жінкою, а її гардероб ряснів різними фарбами. Але є один колір, який вона не носила і її приклад наслідує принцеса Уельська.

42-річна Кейт віддає перевагу сміливішому гардеробу — багато в чому подібному до гардеробу покійної королеви і уникає бежевих відтінків в образах.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Кетрін двічі з'являлася на публіці від того часу, як у березні їй поставили діагноз рак, була зазнімкована у чудовій яскравій фіолетовій сукні від Safiyaa під час відвідування чоловічого фіналу Вімблдона на початку цього місяця.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

А також принцеса була присутня на параді Trooping the Color у білій сукні з бантом від Jenny Packham. Її образ тоді ще порівняли з образом Одрі Гепберн.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II говорила, що ніколи не носитиме бежевий колір, оскільки це зробить її невпізнанною. І принцеса Кейт теж наслідує її приклад. Хоча були випадки, що обидві жінки з'являлися на публіці у бежевих аутфітах, пише express.co.uk.

Королева Єлизавета II на Chelsea Flower Show у травні 2022 року / Фото: Associated Press

Королівські експерти переконані, що Кетрін вже зараз демонструє на публіці гідні майбутньої королеви яскраві луки, від яких більшою мірою публіка в захваті.

Читайте також:

Стильні виходи принцеси Уельської, Кетрін (21 фото)