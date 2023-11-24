Бере приклад із принцеси Кейт: фото королеви Летиції на публічному заході зворушило шанувальників

Але, як бачите, і королеві Іспанії Летиції це зовсім не далеке. Вона і сама мати двох уже дорослих дочок.

На сьогоднішньому заході, коли Летиція була присутня на закритті 16-го Міжнародного семінару з мови та журналістики "Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion" у монастирі Юсо в Логроньо, зібралося багато королівських шанувальників, щоб привітати донью Летицію.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Одна із жінок прийшла з маленькою дочкою. Летиція проходячи повз звернула увагу на дитину і підійшла її "потискати".

Нещодавно під час дуже схожого заходу принца Вільяма маленька дівчинка схопила за палець. Ми показували фото, як відреагував майбутній король.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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