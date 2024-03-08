Бере приклад із принцеси Уельської: герцогиня Софі приїхала на захід в елегантному костюмі

Герцог та герцогиня Единбурзькі сьогодні провели день у Лідсі.

Принц Едвард та його дружина Софі спостерігали за тренуванням перед церемонією вручення нагород співтовариства в галузі спорту та відпочинку у Міжнародний жіночий день на стадіоні Гедінглі.

59-річна герцогиня Единбурзька продемонструвала на публіці елегантний образ у темно-синьому штанному костюмі від Max Mara з жакетом та штанами-кльош, доповнивши образ кремовим кашеміровим джемпером у смужку від Frame, який Софі раніше вже одягала цього місяця. Також герцогиня взула ботильйони Saint Laurent із чорної шкіри та в руках тримала сумку Sophie Habsburg Luisa. Раніше Софі не носила так часто штанні костюми, шанувальники кажуть, що вона бере приклад з принцеси Уельської.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

У вухах у Софі були лаконічні сережки у вигляді сердець, а на шиї ланцюжок із медальйоном. Волосся її було розпущене, а макіяж натуральний.

Герцог Единбурзький одягнув темно-синій піджак і сірі штани, був у блакитній картатій сорочці і в строкатій краватці в принт, а взутий у замшеві коричневі туфлі.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

А буквально два дні тому герцогиня Софі із чоловіком приїжджала з візитом до Стаффордшира. Для цього виходу герцогиня обрала світле кашемірове пальто.

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