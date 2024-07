Бере приклад із сестри Шарлотти: шанувальники роздивилися важливу деталь на новому фото принца Джорджа

Ми вже знаємо, що знімок зробила принцеса Уельська у їхньому будинку у Віндзорі. Також експерт-фотограф пояснив, чому Кетрін обрала для публікації саме чорно-біле фото. А ще королівські шанувальники помітили одну важливу деталь на портреті.

Wishing Prince George дуже приємний 11th birthday today!



The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2024

Юний принц позував одягненим у білу сорочку та темний костюм, а на його зап'ясті був браслет-нитка, що нагадує про тренд на браслети дружби шанувальників співачки Тейлор Свіфт, який Джордж разом із сестрою Шарлоттою та батьком Вільямом нещодавно відвідував.

Минулого місяця, на свій 42-й день народження 21 червня, принц Вільям взяв принца Джорджа та принцесу Шарлотту на концерт Тейлор Свіфт у Лондоні, де вони мали можливість зустрітися з суперзіркою і зробити селфі. Кадри тоді були опубліковані у соцмережах. А через кілька тижнів Джордж і його сестра Шарлотта були помічені в браслетах з ниток.

Тейлор Свіфт і принц Вільям з дітьми Джорджем та Шарлоттою / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, браслет дружби став тісно асоціюватися зі Свіфт починаючи від 2022 року і пережив сплеск популярності, адже артистка випустила пісню You're on Your Own, Kid, в якій є рядки "Так що роби браслети дружби, живи в моменті". Тепер шанувальники співачки роблять самі браслети, щоб дарувати або обмінюватися ними на її концертах. Не раз із ними на сцену виходила й сама Тейлор.

Принцеса Шарлотта з браслетами дружби на зап'ясті / Фото: Getty Images

До речі, такий самий браслет носить і король Чарльз III, передбачається, що його подарувала йому онучка Шарлотта після концерту Свіфт.

