Бере приклад із Єлизавети II: королева Камілла в монохромному луку вийшла на публіку з Чарльзом

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали сьогодні місто Болтон на північному заході Англії, у графстві Великий Манчестер.

Королівське подружжя тепло зустріла публіка біля місцевої ратуші. Камілла і Чарльз здійснили коротку прогулянку і поспілкувалися з натовпом людей.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Потім пару відвезли на зустріч з представниками низки груп, від міської Міжконфесійної ради та Громадської асоціації солідарності до Болтонських азійських старійшин (які підтримують групи діаспори) до Болтонської святкової програми та продовольчої програми, які підтримують сім'ї з низьким доходом харчуванням.

Королева Камілла сьогодні знову наслідувала приклад королеви Єлизавети II і з'явилася на публіці в довгому бежевому пальті, в сукні в принт під ним і у високих бежевих чоботях на підборах. На шиї Камілла мала світлий шарф, вона була в шкіряних рукавичках і в руках несла маленьку шкіряну сумку від Chanel.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз одягнув довге чорне пальто, білу сорочку та краватку в принт динозаврів, а також сині штани та взув чорні, ідеально начищені туфлі оксфорди.

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