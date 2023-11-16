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Бере приклад з принцеси Кейт: королева Летиція вийшла у світ з новою зачіскою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Бере приклад з принцеси Кейт: королева Летиція вийшла у світ з новою зачіскою

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція зараз має довге волосся і, схоже, надихається образами британської принцеси Уельської.

Королева Іспанії прибула на захід, організований Фондом мікрофінансування BBVA у Мадриді. Він спрямований на боротьбу з цифровою бідністю, де будуть показані цифрові інструменти для покращення життя мільйонів уразливих підприємців. Фонд, який організував захід, працює вже понад 15 років у п'яти країнах Латинської Америки та надав підтримку більш ніж 6 мільйонам уразливих підприємців.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

51-річна Летиція приїхала у білій блузці з бантом від Carolina Herrera, яку носить від 2017 року, смарагдових штанях з вовни від Boss та взула тілесні туфлі, які раніше на церемонії принцеси Астурійської носила її старша дочка Леонор.

Королева Летиція доповнила свій образ лаконічними сережками зі смарагдами від Gold&Roses, а довге волосся розпустила і накрутила легкі локони, як часто робить принцеса Уельська Кетрін.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого разу Летиція з'явилася на виставці Пікассо в червоному штанному костюмі від Carolina Herrera і теж мала розкішний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
741
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