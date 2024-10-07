Бере приклад з принцеси Кейт: Меган Маркл двічі одягла одну й ту саму сукню на світські тусовки

Йдеться про червону сукню максі від Carolina Herrera, яку герцогиня Сассекська раніше одягала на галавечір у Нью-Йорку 2021 року, а днями знову з'явилася у ній на заході.

Меган обрала ту саму сукню, просто відстебнувши від неї пишну спідницю, і приїхала на галавечір дитячої лікарні Лос-Анджелеса. І хоча експертка з мови тіла Джуді Джеймс заявила, що Маркл почувалася незатишно перед камерами, її образ не залишився поза увагою.

Інші експерти звернули увагу на те, що Меган взяла приклад з принцеси Уельської Кейт, яка дотримується репутації ощадливої королівської особи та часто з'являється на публіці у трохи переробленому вбранні, яке вигулювала вже раніше.

Меган Маркл у сукні Сarolina Herrera / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська, нагадаємо, одягала одну й ту саму сукню на одне плече від Alexander McQueen на церемонії вручення премії Bafta 2023 року в поєднанні з високими чорними рукавичками і була в ній на цій самій церемонії 2019 року.

У першому варіанті Кейт доповнила вбрання довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo за 1550 доларів та золотими туфлями Aquazzura за 750 доларів, а також сережками від бренду Zara.

Принцеса Уельська у сукні Alexander McQueen / Фото: Associated Press

А 2019 року Кетрін одягла цю сукню Alexander McQueen у поєднанні з туфлями Jimmy Choo зі стразами, маленьким білим клатчем від Alexander McQueen, діамантовим браслетом королеви Єлизавети II та сережками з особистої скриньки принцеси Діани.

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