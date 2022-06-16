Бере приклад з Єлизавети II: сестра королеви – принцеса Олександра – в яскравому жакеті приїхала на Royal Ascot

Бере приклад з Єлизавети II: сестра королеви – принцеса Олександра – в яскравому жакеті приїхала на Royal Ascot

Двоюрідна сестра королеви Єлизавети II – принцеса Олександра – відвідала цього року королівські кінні перегони Royal Ascot.

85-річна принцеса Олександра, високоповажна леді Огілві, мала чудовий вигляд в зеленій сукні, поверх якої одягла різнокольоровий жакет і підібрала капелюх із зеленою квіткою. Схоже, двоюрідна сестра королеви Єлизавети II теж має хороше почуття стилю і любить яскраві речі.

Принцеса Олександра / Фото: Getty Images

Принцеса також доповнила образ намистом і сережками зі смарагдовим камінням, які гарно поєднувалися з її вбранням. У кареті принцеса їхала разом із Пенні Нетчбулл, яка була дуже близькою подругою принца Філіпа і якій чоловік королеви довіряв усі свої секрети.

Принцеса Олександра та Пенні Нетчбулл / Фото: Getty Images

Королівські кінні перегони також відвідують і інші члени королівської сім'ї – принц Чарльз, графиня Софі, герцогиня Камілла, леді Сара Чатто та принцеса Йоркська Беатріс.

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