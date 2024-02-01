Бере приклад зі свекрухи: королева Камілла використовує такий самий аксесуар, яким користувалася Єлизавета II

Королеву Єлизавету II часто можна було побачити із парасолькою-тростиною, але абсолютно всі парасольки, з якими вона з'являлася на публіці, були зроблені із прозорого пластику. Ми розповідали раніше, що монархиня хотіла носити саме такі аксесуари, щоб кожна людина в натовпі могла її побачити здалеку, а парасолька не закривала її обличчя.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла, дружина короля Чарльза III, також використовує цей лайфгак і бере із собою на заходи прозору парасольку.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла з'явилася на власних заручинах у сукні з плямою на самому невідповідному місці. Вона вийшла заміж за принца Чарльза 2005 року. У лютому подружжя відсвяткує 19-ту річницю від дня заручин.

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