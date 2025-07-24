Бере приклад із Чарльза: королева Камілла розповіла про своє улюблене літнє хобі

Королева Камілла / © Associated Press

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Хоча вважається, що більшу частину часу вона проводить з королем Чарльзом в їхньому будинку в Кларенс-гаусі в Лондоні, Камілла також має власну заміську резиденцію, де вона любить відпочивати від королівських обов’язків і займатися одним зі своїх улюблених хобі.

Під час візиту на виставку квітів у Сандрінгемі Камілла розповіла деяким відвідувачам про свою любов до садівництва у своєму приватному будинку Рей Мілл у Вілтширі, який вона придбала 1996 року після розлучення зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом.

Чарльз і Камілла на виставці в Сандрінгемі / © Getty Images

В середу, говорячи про садівництво, Камілла сказала: «Так, мені це подобається. Я дуже пишаюся своїми овочами». Її Величність назвала садівництво «найкращою терапією у світі» і зізналася, що їй довелося ще більше дбати про свій сад у Вілтширі через нещодавню відсутність дощів.

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Як повідомляє GB News, в розмові було чути, як королева каже: «У нас дощу не було, хоч тут він ішов. Я ніколи в житті не поливала стільки».

Зазначимо, що фотографії Камілли, опубліковані на честь її 78-го дня народження, були зроблені саме в її саду.

Королева Камілла в саду свого будинку в Вілтширі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де люблять відпочивати король та королева Великої Британії.