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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Бере приклад із Чарльза: королева Камілла розповіла про своє улюблене літнє хобі

Королева Камілла любить проводити час у своєму заміському маєтку Рей Мілл у Вілтширі і розповіла, чим вона там зазвичай займається.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Хоча вважається, що більшу частину часу вона проводить з королем Чарльзом в їхньому будинку в Кларенс-гаусі в Лондоні, Камілла також має власну заміську резиденцію, де вона любить відпочивати від королівських обов’язків і займатися одним зі своїх улюблених хобі.

Під час візиту на виставку квітів у Сандрінгемі Камілла розповіла деяким відвідувачам про свою любов до садівництва у своєму приватному будинку Рей Мілл у Вілтширі, який вона придбала 1996 року після розлучення зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркером-Боулзом.

Чарльз і Камілла на виставці в Сандрінгемі / © Getty Images

Чарльз і Камілла на виставці в Сандрінгемі / © Getty Images

В середу, говорячи про садівництво, Камілла сказала: «Так, мені це подобається. Я дуже пишаюся своїми овочами». Її Величність назвала садівництво «найкращою терапією у світі» і зізналася, що їй довелося ще більше дбати про свій сад у Вілтширі через нещодавню відсутність дощів.

Як повідомляє GB News, в розмові було чути, як королева каже: «У нас дощу не було, хоч тут він ішов. Я ніколи в житті не поливала стільки».

Зазначимо, що фотографії Камілли, опубліковані на честь її 78-го дня народження, були зроблені саме в її саду.

Королева Камілла в саду свого будинку в Вілтширі / © Getty Images

Королева Камілла в саду свого будинку в Вілтширі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де люблять відпочивати король та королева Великої Британії.

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