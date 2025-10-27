ТСН у соціальних мережах

73
1 хв

Бере приклад з мами-королеви: який манікюр носить інфанта Софія

Молодша дочка королеви Летиції продемонструвала, що бере приклад зі своєї матері у тенденціях манікюру.

Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Днями 18-річна інфанта Софія разом зі своїми батьками — королевою Летицією та королем Філіпом VI, а також із сестрою принцесою Леонор відвідали село Вальдесото, яке було визнано найкращим селом Астурії 2025 року.

Королева Летиція, принцеса Леонор, король Філіп VI, інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія з’явилася там у вовняному жакеті з коміром сірого кольору від & Other Stories, білому топі та широких синіх джинсах. Вона розпустила довге русяве волосся і зробила натуральний макіяж. Також ми звернули увагу на руки інфанти. Софія, як і її мати Летиція, віддала перевагу натуральному манікюру без покриття. Також Софія знову одягла позолочену каблучку своєї матері від Karen Hallam, яка колись була улюбленою прикрасою королеви.

Інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми докладніше розповідали про те, якому манікюру віддають перевагу королівські особи.

73
