Бере приклад з мами-королеви: який манікюр носить інфанта Софія
Молодша дочка королеви Летиції продемонструвала, що бере приклад зі своєї матері у тенденціях манікюру.
Днями 18-річна інфанта Софія разом зі своїми батьками — королевою Летицією та королем Філіпом VI, а також із сестрою принцесою Леонор відвідали село Вальдесото, яке було визнано найкращим селом Астурії 2025 року.
Інфанта Софія з’явилася там у вовняному жакеті з коміром сірого кольору від & Other Stories, білому топі та широких синіх джинсах. Вона розпустила довге русяве волосся і зробила натуральний макіяж. Також ми звернули увагу на руки інфанти. Софія, як і її мати Летиція, віддала перевагу натуральному манікюру без покриття. Також Софія знову одягла позолочену каблучку своєї матері від Karen Hallam, яка колись була улюбленою прикрасою королеви.
