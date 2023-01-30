Бережлива принцеса: Кейт одягла сережки за 76 доларів, які носила раніше

Принцеса Уельська під час нещодавнього візиту до школи St John's Church of England приїжджала у сережках, які вже неодноразово одягала.

Ці сережки Alia з покриттям із 18-каратного золота, створені валлійською дизайнеркою Гейлі Джонс для її бренду Spells of Love, вартістю близько 76 доларів, їх Кетрін носила раніше 2020 року.

Поруч із ланцюжком нашого нового campaign розроблений для розв'язання критичній важливості раннього хлопчика, Принцеса Wales буде оприлюднений простий лист outlining, який це є важливо. https://t.co/4L9ujhOdoP #ShapingUs pic.twitter.com/9zbOBRD8Rd — The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@Earlychildhood) January 29, 2023

Тоді Кейт поєднувала їх із червоним довгим пальтом від Alexander McQueen, червоною максіспідницею від Emilia Wickstead, чорною водолазкою та шарфом.

Принцеса Уельська часто одягає ті самі улюблені речі, прикраси або аксесуари. Це також говорить про її заощадливість, що, напевно, дуже імпонує королю Чарльзу III для якого принцеса Уельська є однозначно улюбленою невісткою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Монарх, нагадаємо, сам говорив, що дуже далекий від модних тенденцій і полюбляє багато років носити одні й ті самі речі. Шкода тільки, що розмір цих речей не завжди йому підходить.

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