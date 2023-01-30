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Бережлива принцеса: Кейт одягла сережки за 76 доларів, які носила раніше

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Бережлива принцеса: Кейт одягла сережки за 76 доларів, які носила раніше

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська під час нещодавнього візиту до школи St John's Church of England приїжджала у сережках, які вже неодноразово одягала.

Ці сережки Alia з покриттям із 18-каратного золота, створені валлійською дизайнеркою Гейлі Джонс для її бренду Spells of Love, вартістю близько 76 доларів, їх Кетрін носила раніше 2020 року.

Тоді Кейт поєднувала їх із червоним довгим пальтом від Alexander McQueen, червоною максіспідницею від Emilia Wickstead, чорною водолазкою та шарфом.

Принцеса Уельська часто одягає ті самі улюблені речі, прикраси або аксесуари. Це також говорить про її заощадливість, що, напевно, дуже імпонує королю Чарльзу III для якого принцеса Уельська є однозначно улюбленою невісткою.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Монарх, нагадаємо, сам говорив, що дуже далекий від модних тенденцій і полюбляє багато років носити одні й ті самі речі. Шкода тільки, що розмір цих речей не завжди йому підходить.

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Дата публікації
Перегляди
1036
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