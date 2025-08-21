ТСН у соціальних мережах

Беруть приклад з матері: якому манікюру віддають перевагу принцеса Леонор та інфанта Софія

Дочки королеви Летиції — принцеса Леонор та інфанта Софія — наслідують приклад матері і не наносять на нігті яскравий лак, та й взагалі рідко наносять покриття.

Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

На публічних заходах сестри часто з’являються разом, і ми звернули увагу на їхні нігті. І принцеса Леонор — майбутня королева Іспанії, і її молодша сестра інфанта Софія — практично ніколи не фарбують нігті, віддаючи перевагу натуральності так само, як і їхня мама Летиція.

Можливо, це пов’язано з тим, що дівчата ще юні і не надають великого значення тому, який вигляд має їхній манікюр. А може мати місце вплив і приклад їхньої матері Летиції, яка, як відомо, вже багато років вважає за краще виходити на публіку з акуратним гігієнічним манікюром без покриття, і ми розповідали, чому вона так робить.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Зазначимо, що британська принцеса Шарлотта та принцеса Монако Габріелла, яким по десять років, цього літа вже дебютували з покритими лаком нігтями. Але, найімовірніше, це разова історія про те, що дівчаткам не забороняють проявляти себе.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія

Інфанта Софія

Нагадаємо, раніше ми показували, хто з королівських осіб якому манікюру віддає перевагу.

