Суспільство
268
1 хв

Без білизни і в прозорій сукні Chanel: Шарлотта Казірагі сходила до опери

Племінниця князя Монако Альбера II з’явилася нещодавно у світському суспільстві.

Ольга Кузьменко
Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Монакська журналістка та амбасадорка Дому Chanel — Шарлотта Казірагі — відвідала галаконцерт відкриття сезону балету в Опері Гарньє в Парижі.

На публіці 39-річна Шарлотта з’явилася в максісукні з кутюрної колекції осінь-зима 2024 року від Chanel. Чорна сукня була напівпрозорою, розшитою дрібним камінням, її Казірагі одягла без бюстгальтера і підібрала до неї чорні сатинові туфлі-човники на підборах.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Також Шарлотта зібрала волосся в пучок і зробила легкий макіяж на обличчі, зробивши акцент на своїй природній красі, а від прикрас зовсім відмовилася, як робить це часто. На її зап’ясті був лише один маленький браслет, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Знаменитість майже завжди виходить у світське суспільство в луках від Chanel. Минулого разу ми бачили її на показі бренду в межах Паризького тижня моди. Тоді Шарлотта обрала для виходу в світ небесно-блакитний костюм з твіду від Chanel, лаковані туфлі з застібками Chanel на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку сумку з лакованої шкіри на короткій ручці.

Шарлотта Казірагі на Паризькому тижні моди / © Getty Images

Шарлотта Казірагі на Паризькому тижні моди / © Getty Images

268
