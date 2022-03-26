"Без ботокса Путин сдуется к маю"; на росіян чекає косметична криза

"Без ботокса Путин сдуется к маю"; на росіян чекає косметична криза

Адже усі міжнародні б’юті-компанії пішовши з ринку забрали з собою цілий пласт якісної косметики, парфумів, засобів гігієни та косметологічних продуктів яких російським жінкам тепер більше ніколи не бачити.

За чим на росії плачуть найбільше, розкаже Вікторія Ковцун.

Якщо за своїми акаунтами в соцмережах і життям без макдональдсу, старбаксу та брендового одягу на росії вилили уже майже усі сльози. То зараз розпочинається нова хвиля «страждань» – за ботоксом, косметикою та банальними засобами гігієни

Тепер росіяни , що втекли за кордон вчасно тролять тих, хто лишився:

"Торгую прокладками, аххаха, ребят кому в москву отправить?"

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Прем'єр міністр єдиної дружньої до росії країни - білорусі до проблем росіянок висловився ще цинічнішепишуть у соцмережах:

«Тріскотня про ці прокладки вже набила оскому. Займіться краще спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі, і прокладки не знадобляться!"

Сумують на росії за американськими вітамінами:

"Хотела на айхерб заказать всякие витамины, и поняла что его больше не существует, тоже хорошей вам дороги как говориться. "

Переймаються за майже дефіцитні лінзи:

"Линзы подорожали поэтому мы все в очке, ой в очках, в очке и в очках. "

І панікують, що невдовзі їх лишать без найважливішого - косметики:

"Люди скупают в магазинах туалетную бумагу, и гречку с макарошками, а я тональники, это уже пятый , у меня страх что будет дефицит и придется шпаклеваться цементом. "

Та уже шукають аналоги брендовим парфумам:

"На смену приевшегося всем бренда парфюма булгари, я подготовила вот такие духи болгария. Да сейчас в болгарию нельзя – но где бы вы не были от вас всегда будет пахнуть болгарией. "

Але чи не найбільша втрата - ботокс та філери для контурної пластики, їх постачання до країни-агресорки припинила найбільша американська біофармацевтична компанія. Її продукти в російській косметології були надпопулярними у московських красунь, деякі і взагалі не мають аналогів, Тим часом у мережі вже припускають - найбільше це засмутить путіна:

"Я знаю почему Арестович говорит про май месяц, как конечную точку завершению переговоров – если ботокс перестанут поставлять то Владимир Путин сдуется к маю. "

Вікторія Ковцун та Олескандр Аліфанов, ТСН 1+1

Косметологічна криза: в Росії бракує засобів гігієни для жінок, косметики та ботоксу

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як росіянок вчать робити прокладки з вати та скотчу.

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