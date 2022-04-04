Без ікри, літаків та таксі: інсайдер розповів про те, як страждають від санкцій російські олігархи

Без ікри, літаків та таксі: інсайдер розповів про те, як страждають від санкцій російські олігархи

Після вторгнення Російської Федерації війною на територію України життя багатьох російських олігархів, наближених до Путіна, помітно погіршилося.

Особистий помічник кількох російських олігархів, які живуть у закритому маєтку Сент-Джорджес-Гілл у Вейбріджі, графство Суррей, розповів виданню Mirror про те, як страждають мільярдери від санкцій, запроваджених Заходом проти Росії через війну, яку розпочала РФ в Україні.

Він каже, що надбагаті росіяни, які живуть поруч із британськими мільярдерами, доведені до сліз після того, як санкції зруйнували їхній розкішний спосіб життя.

Getty Images

У маєтку Сент-Джорджес-Гілл, де маєтки коштують понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів, тепер не можуть оплачувати польоти приватними літаками, їздити на відпочинок і навіть не можуть оплатити поїздку на таксі, оскільки їхні кредитні картки заморожені. Багато хто з них звертався до свого персоналу з проханням сплатити таксі.

"Мені доводилося чути їхні сльози, бо вони більше не можуть потрапити на борт приватного літака, забронювати відпустку або навіть викликати Uber. Але співчувати важко. Їм байдуже, що в Україні гинуть люди", — каже джерело.

Маєток Сент-Джорджес-Гілл, Суррей / Getty Images

Ще одна пара із Суррея застрягла в Дубаї, коли їхній рейс першого класу було скасовано. Серед олігархів, які там живуть, є нафтовий магнат і близький друг Путіна 54-річний Олег Дерипаска, голова гірничодобувної та енергетичної компанії.

Володимир Путін та Олег Дерипаска / Associated Press

Інформатор, який попросив не називати його імені, побоюючись репресій, сказав: "Цим людям немає справи до страждань в Україні".

Він також розповів, як одна російська жінка розплакалася через те, що не змогла сплатити за своє замовлення — електричну арматуру, замовлену для її маєтку в Сент-Джорджесі вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Вони дбають тільки про себе і про те, як санкції починають впливати на їхній спосіб життя з шампанським. Незадовго до війни одна з моїх знайомих багатих російських сімей у графстві Суррей заплатила 24 000 фунтів стерлінгів, щоб доставити з Москви живого краба та трохи чорної ікри" на приватному літаку для вечірки. Але зараз все змінюється, і приємно бачити, що їм доводиться пристосовуватися до свого нового місця у світі", — розповідає секретне джерело.

Маєток Сент-Джорджес-Гілл, Суррей / Getty Images

Чоловік розповів, що йому по п'ять разів на день телефонують російські мільярдери та просять допомогти їм обійти санкції.

"Вони запитують, чи можуть вони використовувати мою адресу при оформленні нових карток, щоб уникнути санкцій. Я просто кладу слухавку. Я не можу більше розмовляти з цими людьми — вони повинні розуміти, що відбувається і що робить їхній лідер".

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України. Британія планує запровадити санкції щодо ще більшої кількості олігархів. Вона сказала: "У Росії понад 100 мільярдерів. Ми маємо зробити це дуже болючим для тих, хто підтримує Путіна".

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