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Без Кейт, але з Софі: принц Вільям та герцогиня Единбурзька відвідали Королівську виставку
Це був рідкісний спільний вихід корівських родичів.
Принц Уельський та герцогиня Единбурзька відвідали Королівську виставку Корнуолла. Захід був організований Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла для збору коштів та підтримки сільського господарства і сільських громад. Принц Вільям є покровителем асоціації, а його тітка Софі — віце-президенткою.
Побачити Вільяма та Софі разом на заходах подібного формату — велика рідкість, оскільки зазвичай вони з’являються окремо або в компанії своїх чоловіка і дружини — Кейт та Едварда.
Вільям одягнувся для свого виходу у світ стильно та зручно, оскільки поєднав світлий картатий піджак у клітку з блакитною сорочкою та краваткою. Також на спадкоємці британського престолу були темно-сині штани та коричневі туфлі.
Софі носила замшеву коричневу спідницю з ґудзиками, яку поєднала з шовковою сорочкою та жакетом. У руці герцогиня несла сумку від улюбленого бренду Sophie Habsburg. Також Софі знову привернула багато уваги, коли спілкувалася з фермерами. Герцогиня обожнює тварин і не могла проґаяти можливості погладити деяких з них.
Ну і ще одна її слабкість — малюки, що не залишилося непоміченим також.
Також любить малюків і принцеса Кейт, тому часто на заходах не може пройти повз і бере на руки чужих дітей.