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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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486
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1 хв

Без Кейт, але з Софі: принц Вільям та герцогиня Единбурзька відвідали Королівську виставку

Це був рідкісний спільний вихід корівських родичів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Вільям та герцогиня Софі

Принц Вільям та герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Уельський та герцогиня Единбурзька відвідали Королівську виставку Корнуолла. Захід був організований Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла для збору коштів та підтримки сільського господарства і сільських громад. Принц Вільям є покровителем асоціації, а його тітка Софі — віце-президенткою.

Побачити Вільяма та Софі разом на заходах подібного формату — велика рідкість, оскільки зазвичай вони з’являються окремо або в компанії своїх чоловіка і дружини — Кейт та Едварда.

Принц Вільям і герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Вільям і герцогиня Софі / © Getty Images

Вільям одягнувся для свого виходу у світ стильно та зручно, оскільки поєднав світлий картатий піджак у клітку з блакитною сорочкою та краваткою. Також на спадкоємці британського престолу були темно-сині штани та коричневі туфлі.

Софі носила замшеву коричневу спідницю з ґудзиками, яку поєднала з шовковою сорочкою та жакетом. У руці герцогиня несла сумку від улюбленого бренду Sophie Habsburg. Також Софі знову привернула багато уваги, коли спілкувалася з фермерами. Герцогиня обожнює тварин і не могла проґаяти можливості погладити деяких з них.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

Ну і ще одна її слабкість — малюки, що не залишилося непоміченим також.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

Також любить малюків і принцеса Кейт, тому часто на заходах не може пройти повз і бере на руки чужих дітей.

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