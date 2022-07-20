Без лікаря нікуди не їздить: під час візиту до Тегерана Путіну кілька разів знадобилася медична допомога

Візит президента РФ Путіна до Тегерана обговорили вже всі. Але з'явилися деякі подробиці.
Тому, що здоров'я підводить диктатора, вже немає жодних сумнівів. Вчора багато телеграм-каналів облетіло відео, як Путін спускаючись трапом кульгав, коли потрібно було зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдавав, що так і потрібно. Не менш дивний вигляд мав Путін і під час зустрічі з президентом Ірана Ібрахімом Раїсі, коли сидів у кріслі нетипово широко розставивши ноги.
Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що під час цього візиту Путіну потрібно було чотири рази "відпочити" з присутністю медпрацівника. І іронічно пожартував:
"Якщо метою візиту Путіна до Ірана було показати, як він невпевнено ходить, вірніше шкутильгає, неприродно притискаючи руку до тіла, як на його фізіономії незважаючи на рясний шар гриму проступають темні плями, як йому за час візиту чотири рази потрібно "відпочити" з присутністю медпрацівника і взагалі продемонструвати, який він хворий і слабкий, то візит у цьому плані вдався на 100%. Взагалі, на думку багатьох в оточенні президента Росії, Путіну варто було б відмовитися від закордонних поїздок і "сидіти вдома і не ганьбитися"".
Під час цієї поїздки стався ще один конфуз, про який ми вже розповідали. На зустрічі з лідерами Ірана та Туреччини Путіна посадили не за багатометровий стіл, як він любить, а просто на стілець. Фотографії вийшли дуже комічні, а соцмережі вибухнули мемами.
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