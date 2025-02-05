Без макіяжу і у повсякденному луку: Меган Маркл поділилася зворушливим відео у блогу

У ролику герцогиня Сассекська з'явилася у синіх джинсах та чорному светрі з круглим вирізом, на горловині якого білими курсивними літерами були написані імена її дітей – Арчі та Лілібет. Меган була з розпущеним волоссям, укладеним на одтин бік, і практично без макіяжу. А свій повсякденний образ доповнила двома золотими браслетами.

У відео Меган з радістю ділиться своїм хвилюванням після отримання сувенірів від Біллі Айліш, зокрема підписаного екземпляра її останнього альбому Hit Me Hard and Soft, який вона планувала подарувати 15-річній дівчинці, чий будинок постраждав через пожежі в Лос-Анджелесі в січні.

У відео Меган розповідає, як зустріла дівчинку під час відвідування громади, яка постраждала від лісових пожеж. Вона поділилася, що мати дівчинки розповіла їй, що її дочка втратила улюблену футболку Біллі Айліш, коли рятувалась від лісових пожеж. Меган вирішила скористатися своїми зв'язками та роздобула для дівчинки автограф улюбленої співачки, а в Instagram прийшла поділитися цією радісною новиною.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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