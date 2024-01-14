Без макіяжу і в дивному вбранні: принцеса Стефанія з'явилася на публічному заході

Молодша сестра князя Альбера II обрала дуже скромний лук для появи на публіці. 58-річна Стефанія була у синій флісовій кофті з емблемою цирку, сірій шапці-біні, на якій теж була емблема, у синіх джинсах та чорних черевиках. На плечі принцеси висіла чорна сумка на золотих ремінцях. Стефанія була без макіяжу та в окулярах.

Принцеса Монако Стефанія / Фото: Getty Images

На цьому ж параді з'явився і князь Альбер II зі своєю родиною – дружиною княгинею Шарлін та двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Вони обрали ефектніші вбрання для публічного виходу. Шарлін потішила публіку квітучим зовнішнім виглядом і вийшла у світ у верблюжому пальті, а її дочка була у високих шкіряних чоботях від Dolce & Gabbana.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

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