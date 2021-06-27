Без макіяжу і з навушниками: Юлія Мендель зробила селфі під час пробіжки

Речниця президента України для підтримки хорошої фізичної форми займається бігом.

Чинна прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, яка йде з посади, виклала в Instagram нову світлину.

Вона зробила селфі під час пробіжки. Одягнена Юлія у чорну футболку з принтом. Волосся вона зібрала у хвіст і була без макіяжу на обличчі. У вухах у неї були навушники, адже бігати під музику набагато веселіше.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

"#здороваукраїна = здорові українці. В таку спеку бігати тільки дуже рано чи вже ввечері", - підписала фото Мендель.

Ще Юлія показала фоловерам спільне фото з солісткою гурту Go_A Катериною Павленко.

Юлія Мендель і Катерина Павленко / Instagram Юлії Мендель

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"Учора мала нагоду поспілкуватися кілька хвилин з українською зірочкою @monokatee з казкового @go_a_band . Круто зустрічати таких щирих, талановитих і приємних людей!" – підписала селфі Мендель.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, хто замінить Юлію Мендель на посаді речника Володимира Зеленського.

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