Без макіяжу, з чорним манікюром і кавою: Юлія Мендель виклала недільне селфі

Колишня речниця Зеленського поділилася новою світлиною у фотоблогу.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, опублікувала недільного дня, 30 січня, нове селфі в Instagram.

На фото вона постала у бежевому верхньому одязі і червоно-чорному шарфі, який обмотала навколо шиї. Волосся Юлія зібрала у хвіст і була без макіяжу на обличчі. Її аутфіт завершив чорний манікюр.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

У руці Мендель тримала паперову склянку з кавою. У підписі вона поділилася невеликою історією про свого коханого, якого вона тримає у таємниці.

"Вип’ємо за Любов! У точці, де ми купуємо каву "на виніс", є постійна акція: береш 7 кав – 8-ма безкоштовно. Кожну відзначають спеціальною печаткою на картках.

Ми рідко купуємо каву разом, але з продавчинею вже знайомі. Сьогодні купила свою каву, поставила печатку. Як раптом дівчина у віконці каже: "Дайте вашу картку ще раз – той хлопець, з яким ви приходите, сказав ставити печатки за його кави у вашу картку". Тепер я отримуватиму вдвічі більше безкоштовних кав. За себе, і за Нього.

Кохання – у найдрібніших деталях. Кожної миті. І кожного дня", - написала Юлія.

Раніше експрессекретарка президента похизувалася букетом, який їй подарували.

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