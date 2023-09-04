Без Меган веселий: принц Гаррі сходив на футбол у Лос-Анджелесі

Останнім часом герцог Сассекскій став частіше з'являтися у світському суспільстві без своєї дружини Меган Маркл.

Принца Гаррі заскочили на трибунах, він приїхав подивитися матчу між футбольним клубом "Інтер Маямі", де тепер грає легендарний Лео Мессі та клубом "Лос-Анджелес" на стадіоні BMO у Лос-Анджелесі.

Герцог Сассекський мав задоволений вигляд, усміхався і був одягнений у чорну сорочку та піджак. Що примітно, коли він з Меган, все частіше Гаррі фотографують не таким усміхненим. Хоча можливо просто фотографам трапляються такі кадри.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на вихідних подружжя зазнімкували на концерті Бейонсе. Вони танцювали і цілувалися поки мама Меган – Доріа – танцювала з піднятими руками під пісні улюбленої артистки.

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