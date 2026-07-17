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Суспільство
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Без неї примирення неможливе: хто був присутній на зустрічі принца Гаррі та короля Чарльза в Гайгроуві

Довгоочікувана зустріч принца Гаррі з королем Чарльзом також включала ще одну ключову фігуру - королеву Каміллу, і це має величезне значення.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гаррі, Меган та король Чарльз

Гаррі, Меган та король Чарльз / © Associated Press

10 липня принц Гаррі возз'єднався зі своїм батьком королем Чарльзом у Гайгроув-Гаусі разом з Меган Маркл та їхніми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Тоді ж Букінгемський палац підтвердив, що мачуха Гаррі, королева Камілла, також була присутня на цій приватній сімейній зустрічі, хоча раніше заявлялося, що Її Величність не планує зустрічатися з подружжям Сассекських.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Ця зустріч стала першою за чотири роки, коли король Чарльз побачив Меган та своїх онуків, які мешкають у Каліфорнії. А присутність Камілли відображала одну важливу деталь, про яку ексклюзивно повідомляє журнал People.

«Вона – невід'ємна частина життя Чарльза, – каже королівська біографка Кетрін Маєр. Без неї примирення з ним неможливе».

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

У палаці заявили, що жодних фотографій не буде опубліковано, і жодних подробиць про те, що обговорювалося, не буде.

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

Король Чарльз та принц Гаррі / © Associated Press

«Краще, щоб люди нічого не знали про ці зустрічі, — каже джерело, близьке до сім'ї. — Їм слід дозволити поновити сімейні зв'язки».

У своїх мемуарах 2023 року Гаррі міркував про складні емоції, які він відчував у зв'язку зі шлюбом свого батька з Каміллою 2005 року, у якої був роман з майбутньою королевою під час його шлюбу з матір'ю принца Гаррі та принца Вільяма, принцесою Діаною.

Возз'єднання сім'ї відбулося під час повернення принца Гаррі до Великої Британії для участі у низці благодійних заходів. Проте візит був затьмарений конфліктами. Публічна суперечка з Букінгемським палацом з приводу розміщення змінилася нищівною юридичною поразкою — і все це на тлі невирішеного конфлікту з братом Гаррі, принцом Вільямом, з яким вони не бачилися вже багато років.

Принц Вільям та принц Гаррі / © Associated Press

Принц Вільям та принц Гаррі / © Associated Press

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