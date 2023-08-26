Без Шарлін: князь Альбер II відвідав день народження позашлюбного сина

Правитель Монако не пропустив день народження старшого сина і прийшов на святкову вечерю.

24 серпня Александру Гримальді — позашлюбному синові князя Монако Альбера II і онукові Грейс Келлі — виповнилося 20 років. З такої нагоди мати Александра, Ніколь Косте, поділилася фото зі свята сина у Instagram.

На знімку з іменинником був зазнімкований і батько та 31-річна сестра Жасмін Грімальді, народжена ще від одних стосунків Альбер II.

Сім'я та друзі Александра сиділи за одним великим столом, який був прикрашений трояндами та гарно сервірований. Князь Монако та його син були одягнені у лаконічні сорочки, а Жасмин у синю сукню з перфорацією.

Олександр Гримальді/фото: nstagram.com/nicole.coste

Про те, що Александр — Гримальді, він вирішив нагадати всім присутнім своїм святковим тортом, оскільки частування було декороване гербом сім'ї.

Олександр Гримальді/фото: nstagram.com/nicole.coste

Але привернуло увагу і те, що дружини Шарлін за столом не було, як і двох інших дітей Альбера II від неї — принца Жака і принцеси Габріелли. Останнім часом ходять чутки, що пара переживає не найкращий період у стосунках і разом не живе. Нібито Шарлін зараз мешкає у Швейцарії, а її діти – у королівському палаці в Монако з батьком, але княгиня має право забирати їх до себе на канікули або в будь-який інший час.

Княгиня Шарлін з дітьми принцесою Габріеллою та принцом Жаком / Фото: Getty Images

Однак підірвали ці плітки нещодавні знімки папараці, зроблені під час відпустки пари на Корсиці. Фотографії опублікувало видання Daily Mail і на них подружжя ніжилося на сонці, балакало і багато плавало.

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