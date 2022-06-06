Без сліз дивитися неможливо: харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи

Без сліз дивитися неможливо: харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи

Російські окупанти позбавили наших дітей домівок, і багатьох прекрасних можливостей, декого вони позбавили майбутнього, декого - здоров'я та життя. Але їм не вдалося відібрати в наших дітей стійкість та силу.

Неймовірну силу духу продемонстрували 10 випускників школи №134 у Харкові, які станцювали випускний вальс на руїнах своєї школи.

Будівля зараз практично повністю зруйнована. Як повідомляє Суспільне Харків, 27 лютого туди увірвалися російські спецназівці. внаслідок бойового зіткнення українським воїнам вдалося знищити близько 30 окупантів, але будівля школи дуже постраждала.

5 червня у зруйнованій школі все ж таки відбувся випускний. На нього змогли прийти третина учнів випускного класу – ті, хто залишився у Харкові, та бійці "Kraken" – одного з підрозділів, які брали участь у тому бою.

Дівчата-випускниці були у чорних сукнях, юнаки у чорних штанах та білих футболках. Танець вийшов щемно-красивим і дуже символічним. Навряд чи вам вдасться подивитися це відео без сліз.

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