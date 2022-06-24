Без соцмереж: як російські блогери-мільйонники тепер заробляють на життя

Без соцмереж: як російські блогери-мільйонники тепер заробляють на життя

Ще 14 березня 2022 року роскомнагляд обмежив доступ росіян до Instagram через заклики до насильства. Тож тепер російським блогерам доводиться знаходити інші способи для заробітку.

Минулого року блогерка Анастасія Івлєєва посіла вісімнадцяте місце в рейтингу найуспішніших зірок Росії за версією тамтешнього видання Forbes. Журналісти підрахували, що 2021-го Настя поклала до своєї кишені 2,7 мільйона доларів. З них трохи більше 35 мільйона рублів блогерка заробила завдяки своєму Instagram, клепаючи туди свої гостросюжетні відео.

Відколи навесні 2022-го у Росії заборонили Instagram, визнавши його екстремістською організацією, Івлєєва взялася шукати додаткові джерела доходу. І вирішила торгувати модними нині фітнес-марафонами.

Настя Івлєєва / Фото: Анастасія Івлєєва в Instagram

За двома тарифами вартістю 2940 та 3360 рублів Настя обіцяла навчити, як отримали омріяну фігуру не відмовляючи собі в чіпсах та алкоголі. Ще до старту лише на рекламній кампанії блогерці вдалося заробити 253 мільйона рублів. Усе б нічого, якби не через той спорт у прикуску з чіпсами на Івлєєву не подали до суду.

Її марафон придбав професійний тренер Віталій Гудков. Та пройшовши кілька тренувань заявив, що корисного в тому марафоні немає нічого. Тож тепер через суд Гудков вимагає компенсувати завдану йому моральну шкоду, яку оцінив аж у 250 мільйонів рублів. Івлєєва ж заявила, що вважає судову тяганину не актуальною, адже скоро стартують знімання реаліті-шоу, де вона намагатиметься знайти свого судженого серед 50 чоловіків.

Подружка Насті, блогерка Іда Галіч була змушена перекочувати до телеграм, де показує всього кількасот тисячам підписників, як не може схуднути. А щоб користувачі інсти раптом не забули про її персону, "вмостилася і в телевізор". На кілька ефірів вона стане ведучою шоу у якому героїням змінюють зовнішність.

Іда Галіч / Фото: instagram.com/galichida

А от юне дарування та кумир росыйських підлітків Даня Мілохін нещодавно поїхав з Росії аж до Казахстану. У ЗМІ ширилася інформація, що через заборону інстаграму в Росії, Мілохін втратив чимало рекламних контрактів, які приносили йому дохід. Зрозумівши що на батьківщині фінанси заспівають йому дуже сумних романсів, блогер подався до Казахстану, де індустрія соцмереж набуває обертів. Тож заробляти планує тепер там.

"Я маю плани підкорити світ. Де жити в цей час – не має жодної різниці", - написав Мілохін в блогу, коментуючи події. Звісно підкорити світ живучи в Росії, якою керує дід КДБіст важкувато, тому Мілохіна можна зрозуміти.

Даня Мілохин / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російські блогери-мільйонники прощалися з Instagram.

Читайте також: