Без спідниці: експерша леді Франції Карла Бруні напівпальтом підкреслила стрункі ноги

Карла Бруні стала гостею фешншоу Модного дому Saint Laurent сезону осінь-зима 2023-2024, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Експерша леді прийшла на показ у всьому чорному. На ній було напівпальто з блискітками, яке вона затягла на талії поясом. Оскільки Бруні вирішила не одягати ані спідницю, ані штани, вона мала можливість хизуватися своїми стрункими ногами.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Лук Карла доповнила чорними прозорими колготами і шкіряними туфлями на шпильках. Волосся вона розпустила і зробила максимально природний макіяж. У руці Бруні тримала сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, показ також відвідала Катрін Деньов, яка теж підтримала образ total black. Вона одягла оксамитові штани, елегантний жакет і прозору блузку з краваткою-бантом.

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