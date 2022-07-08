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Без спідниці: К'яра Ферраньї в екстравагантному корсеті пройшлася вулицями Парижа

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Без спідниці: К'яра Ферраньї в екстравагантному корсеті пройшлася вулицями Парижа

К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

Зірка Instagram, інфлюенсерка і фешнблогерка обожнює епатувати публіку своїми луками.

К'яра Ферраньї потрапила в об'єктиви папараці під час Паризького тижня моди.

К'яра мала екстравагантний вигляд. На ній був персиковий корсет з квітковим принтом, шнурівкою і численними підтяжками для панчок. До нього блогерка, мабуть, забула одягти спідницю. В зоні декольте був широкий пояс. 

К'яра Ферраньї / © Getty Images
К'яра Ферраньї / Фото: Getty Images

На руках у неї були рукава зі шнурівками, які знімаються. Вбрання Ферраньї доповнила тілесними капроновими колготами і бежевими босоніжками на шпильках.

Хвилясте зачіска, макіяж з акцентом на персиковий помаді і сережки з камінням у вигляді сердечок завершили ефектний образ дівчини.

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