Без спідниці: К'яра Ферраньї в екстравагантному корсеті пройшлася вулицями Парижа

Зірка Instagram, інфлюенсерка і фешнблогерка обожнює епатувати публіку своїми луками.
К'яра Ферраньї потрапила в об'єктиви папараці під час Паризького тижня моди.
К'яра мала екстравагантний вигляд. На ній був персиковий корсет з квітковим принтом, шнурівкою і численними підтяжками для панчок. До нього блогерка, мабуть, забула одягти спідницю. В зоні декольте був широкий пояс.
На руках у неї були рукава зі шнурівками, які знімаються. Вбрання Ферраньї доповнила тілесними капроновими колготами і бежевими босоніжками на шпильках.
Хвилясте зачіска, макіяж з акцентом на персиковий помаді і сережки з камінням у вигляді сердечок завершили ефектний образ дівчини.
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