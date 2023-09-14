Без укладання теж гарна: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом з'явилися на публічному заході

Кейт та Вільям Уельські разом виконували сьогодні свої королівські обов'язки.

Принц та принцеса відвідали благодійну організацію We Are Farming Minds у Kings Ферма Пітт у Герефорді.

Королівська пара вирушила туди, щоб відвідати партнерів герцогства Корнуолл – Лісову школу початкової школи Медлі та благодійну організацію We Are Farming Minds.

41-річна Кейт сьогодні сяяла, хоч і обрала для виходу досить простий повсякденний лук. На ній був двобортний сірий жакет від MAJE, чорні джинси-скіні і коричневі чоботи від Chloe. У Кетрін так само були перемотані пальці пластиром, на шиї була прикраса від Daniella Draper, а волосся розпущене і майже не укладене.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу принцеса продемонструвала нове витончене укладання, від якого захопилися її шанувальники.

Принц Вільям був у сіро-оливковому піджаку, білій сорочці у дрібну клітинку, синіх штанях та коричневих замшевих черевиках. Вони з дружиною добре гармонували одне з одним.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми захоплювалися образом принцеси Кейт у штанях карго та парці кольору гакі, коли вони з чоловіком відвідували Уельс.

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