Без ядерної бомби буде складно: Скабеєва оголосила війну Великій Британії, США та НАТО

Без ядерної бомби буде складно: Скабеєва оголосила війну Великій Британії, США та НАТО

Останнім часом російські пропагандисти без реальних перемог їхньої армії на фронті, які можна було б пред'явити своєму населенню, змагаються в тому, хто придумає найстрашнішу загрозу для всього світу.

"Третя світова війна вже почалася", — такий наратив озвучила одна з найнатхненніших пропагандисток путінського ТБ Ольга Скабєєва.

У своїй останній передачі Ольга Скабєєва фактично оголосила війну Великобританії, США та НАТО та виступила за нову російську військову кампанію за межами України.

"Можливо, настав час визнати, що спецоперація Росії в Україні добігла кінця, у тому сенсі, що почалася справжня війна. Третя світова. Тепер ми змушені займатися демілітаризацією всього Північноатлантичного альянсу", — сказала Скабєєва.

Політолог Володимир Аватков в ефірі цієї передачі цитує Путіна, який сказав, що всі, хто "заважатиме спеціальної військової операції, гірко пошкодують про це".

"Така кількість людей вишикувалася в чергу і намагаються завадити спеціальній військової операції, — скаржиться Скабєєва, — що треба якось діяти. А як діяти, не завдаючи ядерного удару, ми ще не придумали".

Далі пропагандисти вирішують, кого, власне, почати демілітаризувати. Один з "експертів" пропонує почати з Польщі, Скабєєва вважає, що Великобританія, США і всі країни НАТО не повинні довго стояти в черзі.

Також один із учасників передачі називає війну в Україні "репетицією війни з НАТО" і вважає, що це чудова можливість помірятися з натовською зброєю. На думку доцента кафедри міжнародної безпеки факультету світової політики МДУ Олексія Фененка, війна в Україні – це реальна можливість дізнатися, наскільки російська зброя перевершує західну.

Політик Андрій Картаполов в ефірі пропагандистської програми Володимира Соловйова стверджує, що війна з Україною – це лише перший акт – вступ у велику війну, якій він загрожує Заходу, який загрожує Росію "поневолити і принизити".

Як бачимо, що менше успіхів у російської армії на фронті, то гучніші і страшніші лунають загрози від російських пропагандистів.

Читайте також: