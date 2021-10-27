Без єдиної зморшки: королева Летиція в гарній сукні і без маски сяяла на церемонії

Без єдиної зморшки: королева Летиція в гарній сукні і без маски сяяла на церемонії

Королева Летиція була присутня на церемонії вручення премії в галузі журналістики ім. Франсіско Сереседо у Мадриді.

До готелю Mandarín Oriental Ritz, де відбулася гала-вечеря після заходу Її Величність королева прибула у чорній сукні-міді, з сіткою на зоні плечей та торочками на грудях від свого улюбленого бренду Hugo Boss. Ефектний лук Летиція доповнила сережками-висячками сріблястого кольору та маленьким шкіряним клатчем із золотою фурнітурою, шкіряними туфлями-човниками на підборах і своєю улюбленою каблучкою від Karen Hallam – це подарунок від її дочок, в каблучка-талісман, з якою завжди Летіція з'являється на публіці.

Корольова Летиція / Getty Images

Вперше за довгий час королева ризикнула зняти захисну маску на заході. Хоча зробила це не одразу. Мабуть, і до королеви Іспанії вже дійшла черга вакцинуватися від коронавірусу. Так незвично було бачити Летицію без маски, вона наче помолодшала. Або, можливо, весь цей час активно відвідувала свого косметолога і робила ін'єкції краси, адже зморшок на її обличчі практично немає. Макіяж на обличчі Її Величності був дуже насичений.

Корольова Летиція / Getty Images

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