Без зайвих слів: як королева Єлизавета II вигнала Сару Йоркську з Балморалу

Сара Йоркська (у дівочості Фергюсон) ніколи не була улюбленою невісткою королеви Єлизавети II, але вона була одружена з улюбленим сином королеви – принцом Ендрю.

Якось покійна Єлизавета II під час канікул у Балморалі зажадала від Сари "зібрати валізи" і залишити палац. Це сталося на літніх канікулах 1992 року після того, як до заголовків британських газет потрапило фото Сари на пляжі, де фінансист Джон Брайан облизував їй пальці. На той момент Сара та принц Ендрю вже п'ять місяців, як розійшлися, але офіційно розлучилися лише 1996-го.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Побачивши ці знімки на перших шпальтах покійна королева Єлизавета II сказала Сарі "зібрати валізи і негайно піти", а принц Філіп "ніколи більше з нею не розмовляв", пише express. До смерті чоловіка королеви Сара так і не змогла помиритися з ним.

Сара Йоркська та принц Ендрю, королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

Більше її не запрошували на сімейні заходи. І лише наприкінці минулого року король Чарльз III запросив Сару приєднатися до членів сім'ї на різдвяній службі.

Цього року ми бачили її ще на кількох заходах із сім'єю, зокрема і на великодній службі у каплиці Святого Георгія.

Сара Йоркська на службі на Великдень / Фото: Associated Press

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