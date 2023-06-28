Без зморшок і з пружною шкірою: 50-річна перша леді Південної Кореї знову дивує своїм молодим виглядом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі з офіційним візитом відвідали Париж. У Єлисейському палаці їх зустріли президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит Макрон.

Перша леді Південної Кореї продовжує захоплювати своїм молодим виглядом. Кім є справжнім втіленням азійських стандартів краси. Вона нагадує милу тендітну порцелянову ляльку.

Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Шкіра обличчя першої леді має свіжий, пружний і сяйливий вигляд, а ще на ньому ви не знайдете жодної зморшки.

Крім того, Хі має струнку фігуру, якій може позаздрити не одна 18-річна дівчина.

До Парижа Кім приїхала у стильному образі у класичних кольорах. На ній був білий приталений жакет із чорними лацканами, біла сорочка з високим коміром та чорна спідниця максі. Свій лук вона доповнила чорними туфлями і темно-синьою рельєфною сумкою, яка мала гармонійний вигляд із костюмом чоловіка.

Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Кім зробила укладання з прикореневим об'ємом і легкий макіяж із чорними стрілками.

Нагадаємо, на засіданні Конгресу в залі Палати представників у Капітолії у Вашингтоні Кім постала у сорочці блідого сіро-зеленого відтінку і стильному білосніжному костюмі, який складався із широких штанів і двобортного жакета з золотими ґудзиками.

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