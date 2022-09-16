Безцінний символ монархії: що відомо про корону, яка лежить на труні королеви Єлизавети II

Королева одягала цю корону практично щороку на державне відкриття парламенту. Тоді вона сиділа на золотому троні та зачитувала ключові законодавчі плани уряду наступного року. Тепер ця корона проводжає монархиню в останню путь.

8 вересня королева Великої Британії Єлизавета II мирно померла у замку Балморал серед своїх близьких. Після цього тіло монархині помістили у спеціальну труну і на катафалку привезли до столиці Шотландії, а потім літаком переправили до Лондона. Протягом усієї довгої останньої подорожі покійну королеву супроводжувала Корона Британської імперії, яка лежала зверху на її труні.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Цей унікальний ювелірний виріб не належить особисто королеві, а є власністю Великої Британії та уособлює суверена. Протягом десятиліть вона була показником величі, багатства та статусності.

Історія створення

Корона Британської імперії була створена 1937 року для коронації батька Єлизавети II — короля Георга VI компанією Garrard & Co. Спроєктовано її так, щоб вона була значно легшою і ліпше сидіти на голові, ніж Корона Святого Едуарда, якою коронують британських монархів.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Фото: Associated Press

За правилами цю корону монарх носить після коронації, на державних відкриттях парламенту чи на інших офіційних урочистих заходах. Попри досить масивний вигляд, вона важить трохи більше кілограма, але для коронації Єлизавети II її все одно скоригували: розмір голови був зменшений, а дуги опущені на 25 мм, щоб надати їй жіночнішого вигляду.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Після того, як Чарльз III буде коронований короною Святого Едуарда, як і його мати колись, він одягне цю Корону Британської імперії, щоб залишити Вестмінстерське абатство наприкінці церемонії. Чи коригуватиметься вона для нового короля, покищо невідомо.

Дорогоцінні деталі

Оцінити вартість цієї корони неможливо, оскільки всі її елементи просто безцінні. Вона являє собою обруч із золота, срібла та платини з хрестами та геральдичними ліліями, посаджений на пурпурову оксамитову шапку, облямовану горностаєм.

До обруча кріпляться дві арки, в перехресті яких вгорі — сфера з хрестом, що символізує земну кулю. Прикрашений вінець 2868 діамантами, 273 перлинами, 17 сапфірами, 11 смарагдами, 5 рубінами.

Корона Британської імперії / Фото: Associated Press

З важливих дорогоцінних елементів корони варто виділити такі:

Сфера і хрест — вони прикрашені більш ніж 650 діамантами класичного огранювання, спочатку прикрашали державну корону королеви Вікторії 1838 року (вона була зіпсована, тому всі дорогоцінні камені з неї дістали. Зараз у королівському музеї зберігається тільки рамка).

— вони прикрашені більш ніж 650 діамантами класичного огранювання, спочатку прикрашали державну корону королеви Вікторії 1838 року (вона була зіпсована, тому всі дорогоцінні камені з неї дістали. Зараз у королівському музеї зберігається тільки рамка). Під сферою висять чотири великі перлини , які, як вважають, колись належали королеві Єлизаветі I.

, які, як вважають, колись належали королеві Єлизаветі I. У центральному хресті, який вінчає корону, вставлено великий сапфір . Вважається, що колись його носив у персні король Англії XI століття Едуард Сповідник. Камінь є найдорожчим у королівській колекції.

. Вважається, що колись його носив у персні король Англії XI століття Едуард Сповідник. Камінь є найдорожчим у королівській колекції. Великий червоний камінь у короні відомий як Рубін Чорного Принца . Вважається, що його носив Генріх V під час Столітньої війни 1415 року в битві під Азенкуром, коли англійські війська розбили французів на південь від Кале. Цей камінь був одним із улюблених у королеви Єлизавети II. Легенда свідчить, що король помістив перо в отвір, просвердливши в камені. Ймовірно, камінь із пером прикрашав його шолом. Розміром він приблизно з куряче яйце, важить 170 карат і, хоча багато хто називає його рубіном, таким він не є — це напівдорогоцінний камінь шпинель.

. Вважається, що його носив Генріх V під час Столітньої війни 1415 року в битві під Азенкуром, коли англійські війська розбили французів на південь від Кале. Цей камінь був одним із улюблених у королеви Єлизавети II. Легенда свідчить, що король помістив перо в отвір, просвердливши в камені. Ймовірно, камінь із пером прикрашав його шолом. Розміром він приблизно з куряче яйце, важить 170 карат і, хоча багато хто називає його рубіном, таким він не є — це напівдорогоцінний камінь шпинель. Сапфір Стюартов — один із центральних каменів корони — встановлений на її задній частині. Камінь міг належати королю Чарльзу I, чий син Яків II, імовірно, таємно вивіз дорогоцінний камінь із країни, коли був повалений під час "Славної революції" 1688 року. В результаті Сапфір Стюартів повернувся до Англії і від 1838 прикрашав державні корони.

— один із центральних каменів корони — встановлений на її задній частині. Камінь міг належати королю Чарльзу I, чий син Яків II, імовірно, таємно вивіз дорогоцінний камінь із країни, коли був повалений під час "Славної революції" 1688 року. В результаті Сапфір Стюартів повернувся до Англії і від 1838 прикрашав державні корони. Діамант Куллінан — це найбільший з колись знайдених необроблених алмазів вагою 3106,75 карата (621,35 г). Діамант був знайдений 26 січня 1905 року в Південній Африці в шахті "Прем'єр" і названий на честь власника копальні Томаса Куллінана. 9 листопада 1907 року уряд Колонії Трансвааль підніс алмаз англійському королю Едуарду VII як подарунок на день народження. Камінь розділили і зараз існує 9 його частин, одна вставлена ​​в центральну частину корони, інша в скіпетрі, решта зберігається в королівській колекції та вставлена ​​до інших ювелірних виробів.

Корона Британської імперії / Фото: Associated Press

Хто може торкатися корони

Торкатися Корони Британської імперії дозволено лише трьом людям: монарху, архієпископу Кентерберійському під час церемонії коронації та ювеліру, який відповідає за збереження корони.

Коли імперська державна корона не використовується, вона виставлена ​​на загальний огляд у Будинку коштовностей у лондонському Тауері.

Корона Британської імперії / Фото: Associated Press

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