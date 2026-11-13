ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Бездоганна класика: 88-річна королева Софія у елегантному сірому костюмі провела зустріч у палаці

88-річна королева Іспанії Софія з'явилася на аудієнції з представниками оргкомітету з проведення заходів, присвячених сторіччю від дня народження архітектора Антоніо Ламели.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

На захід до палацу Сарсуела Її Величність прибула в елегантному сірому штанному костюмі-двійці, що складається з приталеного жакета з незвичайною застібкою на талії — текстильним ремінцем-зав'язкою, одягненою через два великі золотисті металеві люверси і широких прямих штанів зі стрілками.

Під жакетом у Софії була класична біла блуза з розстебнутим коміром, а туфлі вона підібрала з фактурною мерехтливою поверхнею і на підборах.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Мати короля Філіпа VI була у гарному настрої і зробила, як завжди ефектну зачіску та легкий денний макіяж. Вона також доповнила образ брошкою у вигляді білої квітки на лівому лацкані піджака, одягла кілька ланцюжків із підвісками на шиї та золоті сережки-кільця у вуха. А ще не забула про манікюр, зробивши своє улюблене французьке покриття.

Цього ж дня її невістка – королева Летиція – відвідала валенсійське місто Ятова, де постала у новому образі у темних осінніх відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie