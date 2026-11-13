Бездоганна класика: 88-річна королева Софія у елегантному сірому костюмі провела зустріч у палаці

Королева Софія / © Getty Images

Реклама

На захід до палацу Сарсуела Її Величність прибула в елегантному сірому штанному костюмі-двійці, що складається з приталеного жакета з незвичайною застібкою на талії — текстильним ремінцем-зав'язкою, одягненою через два великі золотисті металеві люверси і широких прямих штанів зі стрілками.

Під жакетом у Софії була класична біла блуза з розстебнутим коміром, а туфлі вона підібрала з фактурною мерехтливою поверхнею і на підборах.

Реклама

Королева Софія / © Getty Images

Мати короля Філіпа VI була у гарному настрої і зробила, як завжди ефектну зачіску та легкий денний макіяж. Вона також доповнила образ брошкою у вигляді білої квітки на лівому лацкані піджака, одягла кілька ланцюжків із підвісками на шиї та золоті сережки-кільця у вуха. А ще не забула про манікюр, зробивши своє улюблене французьке покриття.

Реклама

Цього ж дня її невістка – королева Летиція – відвідала валенсійське місто Ятова, де постала у новому образі у темних осінніх відтінках.

Королева Летиція / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів