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Бездоганна класика: 88-річна королева Софія у елегантному сірому костюмі провела зустріч у палаці
88-річна королева Іспанії Софія з'явилася на аудієнції з представниками оргкомітету з проведення заходів, присвячених сторіччю від дня народження архітектора Антоніо Ламели.
На захід до палацу Сарсуела Її Величність прибула в елегантному сірому штанному костюмі-двійці, що складається з приталеного жакета з незвичайною застібкою на талії — текстильним ремінцем-зав'язкою, одягненою через два великі золотисті металеві люверси і широких прямих штанів зі стрілками.
Під жакетом у Софії була класична біла блуза з розстебнутим коміром, а туфлі вона підібрала з фактурною мерехтливою поверхнею і на підборах.
Мати короля Філіпа VI була у гарному настрої і зробила, як завжди ефектну зачіску та легкий денний макіяж. Вона також доповнила образ брошкою у вигляді білої квітки на лівому лацкані піджака, одягла кілька ланцюжків із підвісками на шиї та золоті сережки-кільця у вуха. А ще не забула про манікюр, зробивши своє улюблене французьке покриття.
Цього ж дня її невістка – королева Летиція – відвідала валенсійське місто Ятова, де постала у новому образі у темних осінніх відтінках.