Безглузда демонстрація маскулінності: чому лідери G7 сміються з торсу Путіна

Лідери G7 відверто сміються з демонстративного мачизму Володимира Путіна та його пристрасті фотографуватися з оголеним торсом і всіляко демонструвати свою маскулінність. Він у відповідь скривджено надує щоки і відповідає їм у стилі "на себе подивіться".

Насправді не треба бути психологом, щоб зрозуміти, що комплекс неповноцінності російського диктатора, як і його нестримне прагнення довести усьому світу свою мужність і чарівність, уже багато років живе своїм життям. Комплекс маленької людини, що носила чемодан за вальяжним начальником, нікуди не подівся, його добре видно на кожній фотографії, на якій його власник пливе, летить, їде, підкорює вершини, знаходить скарби, стріляє, грає на роялі чи в хокей.

Ми зібрали для вас 50 фотографій, на яких Путін має безглуздий вигляд у спробі продемонструвати свою маскулінність.

За кермом

Очевидно, Путін вважає, що за кермом будь-якого з транспортних засобів він має впевнений та мужній вигляд, або, можливо, він проводить знак рівності між словами "вождь" та "водій". Тому з маніакальною завзятістю лізе за кермо всіх можливих транспортних засобів: автомобілів усіх розмірів та марок, включно з болідом "Формули-1", літаків, танків, екскаваторів, моторних човнів, снігоходів та мотоциклів.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін у танку / Фото: Associated Press

Під водою та в небі

Путін дуже любить фотографуватися в екзотичних місцях і здійснювати невеликі, ретельно підготовлені подвиги: діставати з-під води стародавні амфори (на дні Таманського затоки Путін знайшов дві стародавні амфори в гарному стані), злітати в небо з перелітними птахами (2012 року) польоту на мотодельтаплані разом із журавлями-стерхами на півострові Ямал, дельтаплан Путіна грав роль ватажка, за яким повинні були слідувати птахи, що виросли в неволі, і занурюватися в батискафі на дно Фінської затоки, щоб вшанувати пам'ять затонулого під час Великої Вітчизняної війни підводного човна.

Володимир Путін у батискафі. / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін на мотодельтоплані летить із стерхами. / Фото: Associated Press

Полювання та рибальство

Тут, звичайно, не варто дивуватися, що найбільша риба в річці обов'язково буде спіймана Володимиром Путіним. На фото, зазвичай, диктатор стоїть один на тлі безлюдного пейзажу і тримає в руках улов, якому позаздрили б спортсмени-рибалки. Або просто їде кудись із рушницею на коні, знову ж таки в гордій самоті. Ну, чи просто стоїть на вершині, дивлячись на безкраї простори своєї неосяжної імперії.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

І просто постріляти

Зі зброєю Путін теж любить фотографуватися: рушниці, гарпуни та інші "чоловічі" речі, безумовно, додають йому ваги у власних очах.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Путін та окуляри

Варто визнати, що особливо безглуздий вигляд Путін має у сонцезахисних окулярах. Незважаючи на це, диктатор любить у них фотографуватися, мабуть, сам собі він у них здається неймовірно крутим хлопцем.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

У світі тварин

Фото з тваринами, якими охоче ділиться прес-служба диктатора, повинні, за задумом, викликати розчулення, але викликають ті самі почуття, що решта постановочних фото Путіна — подив і незручність.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Герой спорту

Спорт та спортсмени, а особливо спортсменки – це велика путінська слабкість. Стверджують, що Путін не переносить програшів. Тому оточення не заважає йому забивати по 7-8 голів за хокейний матч та перемагати у всіх можливих змаганнях.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Тонка артистична натура

Мистецтво Путін також любить. А особливо любить у ньому себе. Наприклад, якось він зіграв на роялі на сцені. Було трохи ніяково, приблизно так само, як колись він раптово дістав з дна амфори.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Топлес

Але, безумовно, найбільший подив і незручність викликають ті самі фото Путіна з оголеним торсом, з яких нещодавно посміялися лідери країн членів G7.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

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