Бежевий їй пасує: кронпринцеса Вікторія з батьками відвідала церемонію в Упсальському соборі

У членів шведської королівської родини сьогодні відбувся офіційний вихід у світ. На громадському заході з'явився король, його дружина та спадкова принцеса.

Король Карл Густав VI, королева Сильвія та їхня старша дочка – кронпринцеса Вікторія, яка має одного разу зійти на трон і стати новою королевою Швеції, відвідали церковну церемонію в Упсальському соборі у зв'язку з початком щорічних зборів Шведської церкви в Уппсалі.

Королева Сільвія, король Карл Густав VI та кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Король прибув на захід у сірому костюмі в тонку смужку, його дружина Сільвія одягла твідове вбрання у поєднанні зі скромними синіми туфлями із замші на невисоких підборах і капелюхом, а принцеса Вікторія віддала перевагу вбранню у бежевих відтінках.

45-річна кронпринцеса одягла сукню кавового кольору у поєднанні з коротким білим жакетом та замшевим поясом на талії. На жакеті у Вікторії була пришпилена брошка у вигляді бабки, вона тримала в руках рукавички та клатч, а взута була в коричневі туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Вікторія була усміхненою і перебувала у чудовому настрої. А її ніжний образ цього дня доповнили сережки у формі крапель у вухах, легкий денний макіяж та зачіска у вигляді звичного низького пучка, який її Високість прикрасила спеціальним аксесуаром для волосся.

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