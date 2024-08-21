Безпека Меган і Гаррі в Колумбії стала країні в кругленьку суму: скільки витратили на Сассекських

Місцеві ЗМІ стверджують, що забезпечення безпеки герцога та герцогині Сассекських у Колумбії коштувало країні колосальн суму в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

У репортажі на сайті CW Noticias, на який посилаються журналісти express.co.uk, стверджувалося, що безпеку принца Гаррі та його дружини Меган під час їхньої чотириденної поїздки до цієї південноамериканської країни забезпечували 3000 поліцейських і солдатів, гелікоптери, службові собаки, підрозділи зі знешкодження бомб та інші сили.

Гаррі та Меган були запрошені до Колумбії віцепрезиденткою Франсією Маркес і під час візиту їм було надано повну безпеку.

Меган і Гаррі та віце-президентка Колумбії Франсія Маркес / Фото: Getty Images

Однак її вартість після туру викликала обурення у багатьох людей у ​​країні, які стикаються з різними соціально-економічними проблемами.

Одним із тих, хто розкритикував тур Сассекских, став правий радник міста Калі, де Гаррі та Меган завершили свій візит у неділю, Андрес Ескобар.

Він написав у соцмережі X: "Ми продовжуємо стародавню практику: віддаємо наші ресурси в обмін на дим і дзеркала. Мільярди, які можна було б направити на розширення охоплення дитячих їдалень, виплату зарплат матерям з громад, початковий капітал для афроспільнот або реконструкцію спортивних споруд, які практично перебувають у руїнах".

Він також звинуватив Франсію Маркес у "витраті державних грошей на своє марнославство" та "витраті наших податків на багатих білих людей" заради можливостей зробити фото та соціальних мереж".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Колумбія заплатила майже два мільйони доларів США за безпеку цієї поїздки, а є дуже багато колумбійців, які голодують і не мають можливості задовольнити свої основні потреби. Вони вклали ці гроші, тому що віцепрезидентка хотіла зустрітися з двома відомими громадськими діячами та відкинути критику і проблеми, які ми маємо через корумпований уряд. Ми перебуваємо в економічній кризі, і на візит Гаррі та Меган було витрачено вісім мільярдів песо, використовувалися колумбійські військові літаки та вертольоти, і ці гроші можна було б витратити з більшою користю", – заявив пан Ескобар.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Тур Сассекських Колумбією видався насиченим, а Меган продемонструвала багато цікавих образів. Деякі з них, щоправда, були розкритиковані стилісткою королеви Камілли.

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