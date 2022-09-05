Безпрецедентні заходи безпеки та жодного приватного літака: подробиці візиту Меган та Гаррі до Британії

Меган і Гаррі вже прилетіли до Британії, де сьогодні заплановано перший захід.

Як повідомляють західні ЗМІ, Меган і Гаррі прилетіли до Великої Британії в суботу на комерційному рейсі і не стали використовувати для цього приватний літак, оскільки вже неодноразово їх за це критикували. Джерела повідомили, що дітей – Арчі та Лілібет з ними не було.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail повідомляє, що Сасекські змушені були використовувати приватну службу безпеки, яка охоронятиме їх на сьогоднішньому заході в Манчестері. Там Гаррі та Меган відвідають саміт One Young World, захід, у якому беруть участь молоді лідери із понад 190 країн, де герцогиня Меган виступить із промовою.

Також повідомлялося, що принц Чарльз простяг оливкову гілку парі і запросив Меган і Гаррі погостювати разом у Балморалі, але вони відмовилися. Принц Уельський сказав парі, що їм "завжди раді" у його будинку перед їхньою поїздкою до Великої Британії. Це підтвердили й джерела у палаці.

Меган і Гаррі з принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Сьогодні ввечері герцогиня Сассекська виступить із програмною промовою на церемонії відкриття. Пара також зустрінеться з делегатами саміту, які виконують визначну роботу із забезпечення гендерної рівності. Повідомляється, що територію за межами залу на 2300 місць буде очищено від публіки за півтори години до прибуття пари після 18:00. Безпрецедентні правила безпеки для Сассекських, чи не так?

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі давно каже, що не відчуває, що його сім'я у безпеці, коли перебуває у Великій Британії. А поїздка пари відбувається на тлі судового позову Гаррі з урядом з приводу поліцейської охорони. Він подав до суду після того, як йому сказали, що їм більше не надаватиметься "такий самий ступінь" особистого захисту після відходу з королівської родини 2020-го року.

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