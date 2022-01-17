"Безсоромний лицемір": Пірс Морган став на захист королеви Єлизавети II і розкритикував принца Гаррі

Нещодавно ми писали про те, що принц Гаррі подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування у Великій Британії.

Британський журналіст і ведучий Пірс Морган, якого раніше минулого року було звільнено з телеканалу ITV, де в прямому ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" він заявив, що не вірить жодному слову Меган в її інтерв'ю Опрі Вінфрі і, зокрема, не вірить у суїцидальні думки, про які розповіла герцогиня Сассекськая, публічно розкритикував рішення принца.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Getty Images

Повідомляється, що герцог Сассекський, який відмовився від королівських обов'язків у січні 2020 року, хоче привезти зі США свою дружину Меган Маркл, сина Арчі та маленьку дочку Лілібет на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, але стверджує, що він та його родина не можуть повернутися тому, що це занадто небезпечно. Гаррі стверджує, що минулого року на благодійному заході, який він відвідав після відкриття статуї принцеси Діани, за ним полював натовп папараці. І тепер для того, щоб приїхати на батьківщину, принц хоче захисту від поліцейської охорони, за яку готовий платити зі своєї кишені.

56-річний Пірс, який часто висловлювався про свої почуття до пари, у статті для The Sun назвав принца "безсоромним лицеміром". Він сказав, що "схоже, йому сподобалося ускладнювати життя своїй 95-річній бабусі", перш ніж назвати його "зухвалим принцем" і запитати, чи був колись випадок, коли він не загрожував судовим позовом.

Меган та Гаррі / Getty Images

"Якщо він виконає свою загрозу, це буде перший раз, коли хтось із членів королівської сім'ї подасть до суду на уряд Її Величності, і, звичайно ж, викличе у королеви ще один величезний головний біль у найневідповідний момент", — пише Морган. .

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Журналіст також з'явився в ефірі BBC Sunday Morning, де поділився з ведучим своїми думками щодо заяв Гаррі про безпеку, сказавши: "Це було абсолютно неминуче, що ці двоє знову підняли голови саме тоді, коли королева найменше цього хотіла." Коли у королеви зараз наближається її платиновий ювілей! Час для цього також жахливий: вона втратила чоловіка, у неї жахлива ситуація з Ендрю, і тепер її онук, який весь рік цькував королівську сім'ю, вискочив зі свого особняка в Каліфорнії, щоб сказати: що коли він повернеться до Великї Британії, він хоче, щоб британська поліція захищала його ”, — коментує Пірс.

Пірс Морган / Associated Press

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II була заздалегідь повідомлена про рішення Гаррі надіслати листа.

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