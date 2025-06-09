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Бігла по воді у білій легкій сукні: Меган Маркл поділилася новим літнім фото
На фото герцогиня Сассекська має безтурботний вигляд на пляжі, але де зроблено знімок — невідомо. Можливо це один із пляжів Каліфорнії, де вона мешкає з чоловіком та дітьми.
Меган Маркл опублікувала на сторінці свого бренду As ever у Instagram нове фото. Дружина принца Гаррі сфотографована у легкій білій сукні від бренду Khaite з V-подібним декольте.
Вбрання герцогиня носить у поєднанні з мереживним бюстгальтером, який трохи визирає з-під сукні. Також образ вона доповнила прикрасами: золотим годинником принцеси Діани, браслетом Love від Cartier та ще кількома прикрасами з камінням. Волосся вона розпустила і його розкуйовдив вітер.
«Так тішусь, що все добре попереду! Забігаю у вихідні як 🌊» — підписала фото Меган.
Ця фотографія з’явилася в Мережі після того, як Меган і Гаррі відсвяткували день народження своєї дочки Лілібет. Малечі виповнилося 4 роки і сім’я з цього їздила до Діснейленду. Під час поїздки Сассекські багато каталися на атракціонах та веселилися.