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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
470
Час на прочитання
1 хв

Бігла по воді у білій легкій сукні: Меган Маркл поділилася новим літнім фото

На фото герцогиня Сассекська має безтурботний вигляд на пляжі, але де зроблено знімок — невідомо. Можливо це один із пляжів Каліфорнії, де вона мешкає з чоловіком та дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл опублікувала на сторінці свого бренду As ever у Instagram нове фото. Дружина принца Гаррі сфотографована у легкій білій сукні від бренду Khaite з V-подібним декольте.

Вбрання герцогиня носить у поєднанні з мереживним бюстгальтером, який трохи визирає з-під сукні. Також образ вона доповнила прикрасами: золотим годинником принцеси Діани, браслетом Love від Cartier та ще кількома прикрасами з камінням. Волосся вона розпустила і його розкуйовдив вітер.

Герцогиня Сассекська / © instagram.com/aseverofficial

Герцогиня Сассекська / © instagram.com/aseverofficial

«Так тішусь, що все добре попереду! Забігаю у вихідні як 🌊» — підписала фото Меган.

Ця фотографія з’явилася в Мережі після того, як Меган і Гаррі відсвяткували день народження своєї дочки Лілібет. Малечі виповнилося 4 роки і сім’я з цього їздила до Діснейленду. Під час поїздки Сассекські багато каталися на атракціонах та веселилися.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл і колишній чоловік / © Getty Images

Меган Маркл і колишній чоловік / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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