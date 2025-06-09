Бігла по воді у білій легкій сукні: Меган Маркл поділилася новим літнім фото

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Реклама

Меган Маркл опублікувала на сторінці свого бренду As ever у Instagram нове фото. Дружина принца Гаррі сфотографована у легкій білій сукні від бренду Khaite з V-подібним декольте.

Вбрання герцогиня носить у поєднанні з мереживним бюстгальтером, який трохи визирає з-під сукні. Також образ вона доповнила прикрасами: золотим годинником принцеси Діани, браслетом Love від Cartier та ще кількома прикрасами з камінням. Волосся вона розпустила і його розкуйовдив вітер.

Герцогиня Сассекська / © instagram.com/aseverofficial

«Так тішусь, що все добре попереду! Забігаю у вихідні як 🌊» — підписала фото Меган.

Реклама

Ця фотографія з’явилася в Мережі після того, як Меган і Гаррі відсвяткували день народження своєї дочки Лілібет. Малечі виповнилося 4 роки і сім’я з цього їздила до Діснейленду. Під час поїздки Сассекські багато каталися на атракціонах та веселилися.

Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл і колишній чоловік / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press Герцогиня Меган і принц Гаррі / © Associated Press